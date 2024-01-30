رئيس ديوان المحاسبة ‏يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز تبادل الخبرات

كما عقد الجانبان اجتماعاً، بحضور عدد من المسؤولين في الجهازين، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، وإطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وجهود الديوان في مجال التحول الرقمي التي مكنته من تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونياً من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "منصة شامل".