مجموعة stc تستعرض أحدث الابتكارات الرقمية وتوقع عدد من الاتفاقيات

وتدعم هذه الاتفاقيات مكانة stc كأحد مقدمي خدمات المدفوعات الرقمية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي للتوجه نحو مجتمع غير نقدي عبر تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية من خلال إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي لـstc في تمكين القطاعات المختلفة رقمياً، والمساهمة في تحسين الخدمات التقنية لتقديم أحدث الحلول في القطاعات المختلفة.