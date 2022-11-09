مجموعة stc تستعرض أحدث الابتكارات الرقمية وتوقع عدد من الاتفاقيات

استعرضت مجموعة stc أحدث الحلول الرقمية للتقنيات المالية في مشاركتها بمؤتمر "سيملس السعودية" والذي أقيم في الرياض تحت شعار مستقبل المدفوعات بالمملكة، حيث شاركت كممكن رقمي للقطاع المالي وذلك بحضور أكثر من 250 شركة محلية ودولية، وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة.
وتضمن المعرض المصاحب أحدث الابتكارات والحلول في مجال المدفوعات والتقنية المالية (فنتك)، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث عرضت stc عدد من الحلول الرقمية والتقنية في مجال الدفع الرقمي ونقاط البيع POS.
وعلى هامش المؤتمر وقعت stc مذكرة تفاهم مع البنك السعودي الفرنسي واتفاقيتين مع كلاً من شركة NearPay و شركة ITS، حيث تهدف مذكرة التفاهم مع البنك السعودي الفرنسي لتعزيز التعاون في تقديم حلول نقاط البيع التقليدية والرقمية والتي تُمكن من تقديم خدمة المدفوعات باستخدام أجهزة POS، والأجهزة الذكية من خلال SoftPoS.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها stc مع ITS إلى حزمة شاملة ومبتكرة من الخدمات المدارة والتي تشمل أجهزة نقاط البيع مع شريحة اتصال مخصصة وبوابة دفع مع الدعم اللازم لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى خدمات مضافة مثل لوحات المعلومات والمنصات لتوسيع جودة هذه الخدمة.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية التي وقتها stc مع شركة Nearpay إلى تقديم خيارات دفع مرنة و مبتكرة دون الحاجة إلى جهاز دفع مستقل من خلال التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية أو تضمينها في التطبيقات بإستخدام SDK.
وتدعم هذه الاتفاقيات مكانة stc كأحد مقدمي خدمات المدفوعات الرقمية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي للتوجه نحو مجتمع غير نقدي عبر تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية من خلال إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي لـstc في تمكين القطاعات المختلفة رقمياً، والمساهمة في تحسين الخدمات التقنية لتقديم أحدث الحلول في القطاعات المختلفة.