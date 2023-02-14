"الصناعة" تنفّذ 1041 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يناير الماضي

وذكرت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 313 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و293 زيارة في منطقة مكة المكرّمة، و207 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 83 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 46 زيارة في منطقة عسير، و34 زيارة في منطقة المدينة المنوّرة، إضافة إلى 23 زيارة على مصانع منطقة جازان، و12 في منطقة تبوك، و10 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، إضافة إلى 9 زيارات في منطقة نجران، و6 في منطقة الجوف و5 في منطقة حائل.