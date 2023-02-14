"الصناعة" تنفّذ 1041 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يناير الماضي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام "1041" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكّد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وذكرت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 313 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و293 زيارة في منطقة مكة المكرّمة، و207 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 83 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 46 زيارة في منطقة عسير، و34 زيارة في منطقة المدينة المنوّرة، إضافة إلى 23 زيارة على مصانع منطقة جازان، و12 في منطقة تبوك، و10 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، إضافة إلى 9 زيارات في منطقة نجران، و6 في منطقة الجوف و5 في منطقة حائل.
وأكّدت أن زياراتها الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكّد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتسعى "الصناعة" من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يُذكر أن الوزارة تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكّد من توافر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.