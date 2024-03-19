لتميزها التقني في المسح والتقييم.. "هيئة الطرق" تنال جائزة الدرع الفضي

وبينت الهيئة أنها ستسخّر كل إمكانيتها للإسهام في تحسين تجربة مستخدمي الطرق، لافتةً إلى أنها استخدام أسطول المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم ساهم بشكل كبير في الحصول على هذه الجائزة، لقدرته على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ضمنها معدة مسح الأضرار على أسطح الطرق، ومعدة قياس مقاومة الانزلاق، ومعدة قياس الانحراف في طبقات الطريق، ومعدة قياس معامل الوعورة العالمي، ومعدة قياس سماكة الطرق، بالإضافة إلى تقنية الدرون، كما سيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة، حيث تعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل، مما أسهم بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5.7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الـG20، حصول المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، و المرتبة الأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، مؤكدًا أن هذا الإنجازات تعد قفزة كبرى وتاريخية نحو تحقيق التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والذي يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق.