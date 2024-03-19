لتميزها التقني في المسح والتقييم.. "هيئة الطرق" تنال جائزة الدرع الفضي

حصلت الهيئة العامة للطرق على الدرع الفضي في التميز التقني في أعمال مسح وتقيم الطرق، الصادرة من مجموعة (Brandon Hall Group) المتخصصة في تقييم أداء الشركات والمؤسسات حول العالم، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات والبحوث واستقصاء آراء الخبراء والمتخصصين.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن حصولها على هذا الجائزة جاء نتيجة تميزها التقني في أعمال مسح وتقيم الطرق، وتحقيقها لتقييم عال في المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أنها طبقت أفضل الممارسات في إدارة الأصول والصيانة، وتقديم نموذج بناء طرق ذكية لتحليل وتقييم شبكة الطرق باستخدام تقنيات حديثة في أعمال المسح والتقييم، بالإضافة إلى أتمتها للعمليات الداخلية لأعمال المسح والتقييم.
وأكدت أن الجائزة ستسهم في تعزيز دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق في المملكة، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي تعد السلامة والجودة إحدى مرتكزاتها، كما تسهم في التأكد من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة وسلامة الطرق.
وبينت الهيئة أنها ستسخّر كل إمكانيتها للإسهام في تحسين تجربة مستخدمي الطرق، لافتةً إلى أنها استخدام أسطول المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم ساهم بشكل كبير في الحصول على هذه الجائزة، لقدرته على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ضمنها معدة مسح الأضرار على أسطح الطرق، ومعدة قياس مقاومة الانزلاق، ومعدة قياس الانحراف في طبقات الطريق، ومعدة قياس معامل الوعورة العالمي، ومعدة قياس سماكة الطرق، بالإضافة إلى تقنية الدرون، كما سيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة، حيث تعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل، مما أسهم بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5.7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الـG20، حصول المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، و المرتبة الأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، مؤكدًا أن هذا الإنجازات تعد قفزة كبرى وتاريخية نحو تحقيق التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والذي يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق.