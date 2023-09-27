هيئة الحكومة الرقمية و"نيوتنكس" توقِّعان مذكرة تفاهم لدعم تسريع التحوُّل الرقمي والابتكار في المملكة العربية السعودية

أكَّد معالي م. أحمد الصويان أنَّ هذه المذكرة تدعم مبادرات الهيئة الرامية إلى تسريع تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات المتعلِّقة بالحكومة الرقمية، لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة، توطين صناعة التقنية، توفير الدعم اللازم لعملية تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، والرفع من جودة الخدمات الرقمية المقدَّمة، بما يتوافق مع التوجُّهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية ويحقِّق مستهدفات رؤية السعودية 2030.