القنصلية السعودية في هيوستن تقيم فعاليات ومسيرة "كات ووك"

وتهدف المسيرة إلى نشر الوعي بالارتباط الوثيق بين الحياة الإنسانية والكائنات الحية، وأهمية المحافظة على القطط البرية، خاصة النمر العربي في موائله الطبيعية، وحمايته من الانقراض، وتسليط الضوء على نقاط الالتقاء بين مبادئ الرفاهية والصحة العامة، والمحافظة على البيئة بطرق فعَّالة ومؤثرة. وقد شارك في هذه المسيرة أعضاء القنصلية، ومنسوبو الشركات السعودية العاملة في هيوستن، وجمع من المدعوين.