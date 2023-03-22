"فلوقات السفرة الرمضانية".. تحضيرات مُبكّرة وتباهٍ بالأطعمة وعادة مذمومة

أستاذ الحديث المشارك بالجامعة الإسلامية الدكتور "عبدالرحمن الشمراني" قال: "الإسراف والتبذير عادة مذمومة وصفة من صفات الشياطين، قال تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) سورة الإسراء (27). وعن أَبي كَريمَةَ المِقْدامِ بن مَعْدِيكَرب ـ رضي الله عنه ـ قال: سمِعتُ رَسُولَ اللَّه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يقولُ: مَا ملأَ آدمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإِنْ كَانَ لا مَحالَةَ فَثلُثٌ لطَعَامِهِ، وثُلُثٌ لِشرابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.