"ابن دعجم" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

رفع رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم حج 1445.
وأكد "ابن دعجم" أن هذا النجاح جاء نتيجة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن وسط تكامل نوعي لجهود مختلف القطاعات وجميع العاملين في موسم الحج.
وأكد" ابن دعجم " أن هذا النجاح المستمر في مواسم الحج يجسد التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ويعكس كفاءة وقدرة مختلف القطاعات في المملكة على إدارة الحشود بأعلى مستويات الجودة والتميز.
وسأل ابن دعجم المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ويديم على وطننا أمنه وتقدمه في ظل قيادته الحكيمة.