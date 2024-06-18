"ابن دعجم" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

رفع رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم حج 1445.