المملكة تدخل "غينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كل التخصصات، مثل "الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات"؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال (50) حقلًا لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى (20) حقلًا أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلًا.