العد التنازلي بدأ لمزاد "ركاز الرياض"

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن بدء العد التنازلي لانطلاق مزاد "ركاز الرياض"، وذلك يوم الإثنين 25 أغسطس 2025م، حضورياً في قصر الرياض القاعة الكبرى، وإلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد 5 فرص فريدة في مواقع استثنائية بمدينة الرياض، حيث تشمل أرض على طريق الملك فهد على شارعين بحي المؤتمرات بمساحة 2254م، وأرض تجارية سكنية على ثلاث شوارع في الشريط التجاري في حي العليا بمساحة 1520م، بالإضافة إلى أرض سكنية تجارية على ثلاث شوارع على طريق صلاح الدين الأيوبي في حي الضباط بمساحة 5000م، كما يتضمن المزاد عمارتين استثماريتان مؤجرتان في حي الملز بمساحة 1273.98م، وحي الوزارات بمساحة 600م.
كتيب المزاد: https://bit.ly/4fnjp9Bويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أبرز أحياء العاصمة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0538883027 - 0554832061 – 920003566