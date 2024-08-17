"الدفاع المدني": استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية حتى الخميس المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية، بدءًا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، مهيبةً لضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، والالتزام بالتعليمات المعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.