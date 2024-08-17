"الدفاع المدني": استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية حتى الخميس المقبل
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية، بدءًا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، مهيبةً لضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، والالتزام بالتعليمات المعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وتساقُط البَرَد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات والجموم. وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتشمل جدة وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه.
وأبانت أن منطقة الرياض ستتأثر أيضًا بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وستتأثر مناطق حائل ونجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.