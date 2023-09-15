محليات

الرياض.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 35.5 كيلوجرام من الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
الرياض.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 35.5 كيلوجرام من الحشيش المخدر و2090 قرصًا من مادة الإمفيتامين

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين؛ لترويجهم (35.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(2090) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة الرياض
ترويج المخدرات

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