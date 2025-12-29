تغريم 3 شركات إعلانية لتنسيق الأسعار.. شراكة تأسيسية تكشف الارتباط

كشفت قرارات الهيئة العامة للمنافسة عن تغريم ثلاث شركات تعمل في قطاع الدعاية والإعلان بعد ثبوت تورطها في الاتفاق على الأسعار، في مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وسط معطيات قانونية تظهر وجود ارتباط تأسيسي بينها.
وبحسب المعلومات، فإن شركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة وشركة فادن للدعاية والإعلان أسستا شركة ثالثة تحت اسم شركة موجة العصر، للدعاية والإعلان لتعمل الكيانات الثلاثة في النشاط نفسه، قبل أن تصدر قرارات رسمية بتغريمها جميعاً ضمن قضية واحدة تتعلق بممارسات احتكارية أخلّت بمبدأ المنافسة العادلة في السوق.
وأوضحت الهيئة أن المخالفة تمثلت في تنسيق الأسعار بين منشآت يفترض استقلالها، وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً لنظام المنافسة، ويؤثر سلباً في السوق والمستهلكين على حد سواء، مؤكدة أن العقوبات شملت غرامات مالية متفاوتة ونشر أسماء المنشآت المخالِفة.
ويبرز في هذه القضية عامل الارتباط التأسيسي بين الشركات الثلاث، حيث يثير تأسيس شركة مشتركة بين منشأتين ثم تغريم الكيانات جميعها في ملف واحد تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإدارية والتشغيلية، ومدى استقلالية القرارات التجارية بينها.
وأكدت الهيئة أن نشر العقوبات يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وردع الممارسات الاحتكارية، وحماية بيئة الأعمال من أي تنسيق غير مشروع يضر بالمنافسة ويخل بعدالة السوق.