ختام مميز لمشاركة برنامج تحوّل القطاع الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2025: من الرؤية إلى الأثر

اختتم برنامج تحوّل القطاع الصحي مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، مستعرضًا خلال أيام الملتقى رحلته "من الرؤية إلى الأثر" في بناء منظومة صحية متكاملة، تضع الإنسان في قلب الاهتمام، وتعكس مكانة المملكة وريادتها في مستقبل الصحة عالميًا.