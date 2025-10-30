ختام مميز لمشاركة برنامج تحوّل القطاع الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2025: من الرؤية إلى الأثر

اختتم برنامج تحوّل القطاع الصحي مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، مستعرضًا خلال أيام الملتقى رحلته "من الرؤية إلى الأثر" في بناء منظومة صحية متكاملة، تضع الإنسان في قلب الاهتمام، وتعكس مكانة المملكة وريادتها في مستقبل الصحة عالميًا.
وشهد جناح البرنامج حضورًا وتفاعلًا لافتًا من الزوار والمهتمين بقطاع الصحة، حيث قدّم البرنامج عرضًا شاملًا لمسيرة التحول الصحي في المملكة، وما تحقق من إنجازات تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء نظام صحي مستدام وشامل يركّز على جودة الحياة وكفاءة الخدمات.
وتهدف مشاركة البرنامج في الملتقى إلى تسليط الضوء على مسيرة التطور التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، وتعزيز التكامل بين مكوناته، ضمن نهج يقوم على الابتكار، والاستدامة، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد البرنامج في ختام مشاركته استمراره في العمل نحو تعزيز أثر التحوّل الصحي، من خلال تطوير نموذج رعاية صحية يضع الإنسان في قلب الاهتمام، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر صحة وجودة للحياة في المملكة.