"قصة 22 جائزة كبرى".. "موهبة" تسطع في المؤتمر الأوروبي للقدرات الفائقة

وفي التفاصيل، شارك مدير عام مركز التميز الدكتور خالد الشريف، بورقة علمية بعنوان "تحسين برامج موهبة البحثية.. تحليل استقصائي لتوصيات تنفيذية مستقبلاً"، ألقاها في اليوم الأول من البرنامج العلمي للمؤتمر، حيث شملت الورقة، الآلية التي اتبعتها "موهبة" لرفع مستوى جودة الأبحاث الطلابية، وكيف مكّنها ذلك من الحصول على 22 جائزة كبرى في آيسف، وحصول أحد طلبتها على جائزة أفضل باحث على مستوى العالم.