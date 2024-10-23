برعاية وزير التجارة.. "المواصفات السعودية" تنظّم مؤتمر "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"

وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: "إن المؤتمر يأتي ترسيخاً لقيمة المملكة باعتبارها أنموذجاً عالمياً في تبني أحدث تقنيات الجودة ودعم الابتكار في هذا المجال، في ظل التطور السريع للتقنيات الرقمية"، لافتاً إلى أن المؤتمر منصة رائدة للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات بين صنّاع القرار والمهتمين بتحسين وتطوير جودة الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال وفق أحدث التقنيات، ما يعزز ريادة المملكة في جميع الأصعدة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمـع حيـوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.