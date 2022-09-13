تخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2030.. "مسرعة مسك" تطلق النسخة الثالثة من برنامجها

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في رأسمال ناصر التميمي، أحد خريجي مسرعة مسك، بأنه: "من خلال مسرعة مسك تعلمنا موضوعات مختلفة عن بيئة ريادة الأعمال من خلال العديد من الأمثلة من الحياة الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، نمت شبكتنا من خلال المستثمرين المحتملين سواء كانوا مستثمرين رأس مال جريء أو مستثمرين ملائكيين بشكل ملحوظ نتيجة الخدمات والإرشادات التي قامت بها المسرعة ".