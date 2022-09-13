تخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2030.. "مسرعة مسك" تطلق النسخة الثالثة من برنامجها
أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن إطلاق النسخة الثالثة من "مُسرّعة مسك" التي يهدف من خلالها مسار "مسك الريادة" -أحد مجالات تركيز المؤسسة- إلى تمكين الشباب من صُنع شركاتٍ واعدةٍ في مجالاتٍ نوعيةٍ تدعم اقتصاد المملكة؛ وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2030.
وتعكس مُسرّعة الأعمال في مؤسسة "مسك" رؤية المؤسسة في دعمها لبيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة وتعزيز دور الابتكار في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال التعاون مع منصة تمكين الابتكار الرائدة عالمياً "بلوج آند بلاي"؛ لتتواصل رحلة تمكين رواد الأعمال الطموحين والمواهب الفريدة والشركات الناشئة ذات الكفاءة العالية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بهدف تطوير نموّها وتوسعها في المملكة وخارجها.
وأظهرت معدلات النمو تقدماً مذهلاً لـ(40) شركة ناشئة منذ انضمامها إلى مسرعة مسك؛ لينعكس الأثر الحقيقي للبرنامج الذي يُزوّد الشركات الناشئة المحلية والإقليمية خلال 12 أسبوعاً بالتدريب والموارد والأدوات الهادفة لتسريع النمو والتوسع في المملكة، بمشاركة خبراء عالميين يعملون على إرشاد وتوجيه المستفيدين. بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى صناديق رأس المال الجريء المحلية والعالمية، والجهات الداعمة الأخرى التي تعزز مسيرة الشركات. كما تمكن مؤسسة "مسك" المستفيدين من استخدام ملتقى المدينة كمساحة عمل مشتركة، وتقديم المشورة والدعم المستمر بعد التخرج.
وبعد انضمامهم لمسرعة مسك، استطاع خريجو البرنامج الحصول على ما يقارب من 41.96 مليون دولار من خلال جولاتهم الاستثمارية. في الوقت نفسه، شهد خلق الوظائف لشركات خريجي مسك الناشئة زيادة ملحوظة حيث خلقت ما مجموعه 293 وظيفة منذ إطلاق البرنامج، 45٪ منها في المملكة العربية السعودية.
وبدوره أشار هنريك بيرنتسن مدير البرامج في "بلج آند بلاي" إلى أن: "القيم والأهداف المشتركة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ستُمكّن من دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تمكين المزيد من رواد الأعمال الطموحين والمواهب من أجل دفع التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الجريئة لرؤية 2030. بعد نجاح برنامج مسرعة مسك في نسخته الثانية، يسعدنا مواصلة تعاوننا مع مؤسسة مسك وإطلاق النسخة الثالثة."
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في رأسمال ناصر التميمي، أحد خريجي مسرعة مسك، بأنه: "من خلال مسرعة مسك تعلمنا موضوعات مختلفة عن بيئة ريادة الأعمال من خلال العديد من الأمثلة من الحياة الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، نمت شبكتنا من خلال المستثمرين المحتملين سواء كانوا مستثمرين رأس مال جريء أو مستثمرين ملائكيين بشكل ملحوظ نتيجة الخدمات والإرشادات التي قامت بها المسرعة ".
وكجزء من النسخة الثالثة من "مسرعة مسك"، تم اختيار 20 شركة تقنية ناشئة استثنائية في المرحلة المبكرة للانضمام إلى البرنامج. وتعمل المجموعة المختارة في العديد من القطاعات بما في ذلك التقنية المالية، الطيران والفضاء، السياحة، الأغذية والمشروبات، وتقنية التعليم وغيرها، وهي:
1- أرزاق بلس - - (السعودية): منصة تقدم خدمات تقنية لكل من أصحاب المطاعم والموردين تهدف لتقديم الوصول الكامل للمنتجات والخدمات مع تقديم الحلول اللوجستية.
2- بابل - - (السعودية): منصة B2B للتكنلوجيا الزراعية تعمل على تقديم خدمات تموين للفواكه والخضروات.
3- بلو أسمبلي - - (السعودية): نظام إداري للمدارس مصمم للخدمة الذاتية ويزود المدارس ببنية تحتية رقمية.
4- بيرد مي - - (السعودية): حلول التكنلوجيا المالية مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء فواتير إلكترونية لقبول وإدارة المدفوعات.
5- باي ناو - - (السعودية): تقديم خدمات لتجربة الشراء الآن والدفع لاحقاً للشركات.
6- ديسايسف - - (الأردن): تقديم منتجات الأعمال (B2B) لمؤسسات الرعاية الصحية. مساعدة العملاء على خفض التكاليف عن طريق تقليل إهدار المخزون وزيادة الإيرادات. بالإضافة لتقليل نسبة خسارة التأمين الصحي بالتنبؤ بالأمراض النامية.
7- ايفنت فل - - (السعودية): تطبيق لتبسيط التخطيط للفعاليات وحجز التجارب للأماكن أو الخدمات، بطريقة مبتكرة بسيطة.
8- هورايزن اكس - - (السعودية): منصة B2B وتطبيق يستهدف صناعة المأكولات والمشروبات وتوفر الخدمات والمنتجات للمطاعم والمقاهي من خلال سوق أو متجر شامل.
9- كناري أي آي - - (أمريكا): حلول تحويل النص إلى كلام باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم.
10- لوموفاي - - (البحرين): منصة تعليمية لتقديم خدمات التعليم الذاتي ورفع الكفاءات تهدف لتوسيع الإدراك من النواحي السلوكية والمعرفة والفنية
11- منصة مرن - - (السعودية): منصة للعمل المرن (الحر) في السعودية للتوظيف بالساعة.
12- مينا فلو - - (الإمارات): منصة تسويقية مع العديد من المميزات الأولى في الصناعة التي تمكنك من التفاعل مع المستهلكين المحليين بشكل أفضل.
13- اودورات - - (السعودية): منصة بيع عطور بالجملة تخلق فرصاً استثنائية بين الموزعين والبائعين لبيع وشراء العطور في السعودية.
14- بريشيس بايلود - - (أمريكا): شركة ناشئة في مجال الفضاء تساعد للتخطيط وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالأقمار الصناعية وسلاسل الإمداد.
15- سكيلرز - - (السعودية): شركة تقنية تعليمية تقدم تدريب مكثف وعملي لتدعم المشاركين في الحصول على فرص وظيفية في مجال البيع وتطوير الأعمال.
16- تسخير - - (السعودية): منصة لتنظيم الجمعيات الشهرية بنظام تقني مبتكر يساهم في الربط بين العملاء ويضمن استلام المبلغ في الوقت المحدد بدقة وأمان.
17- ذا آركتكت - - (السعودية): منصة لتلبية جميع احتياجات البناء في مكان واحد.
18- يوني بال - - (البحرين): منصة مخصصة للطلاب تربط العلامات التجارية بأهم شريحة عملاء (الطلاب) عن طريق معرف رقمي للعملاء.
19- فيا في - - (الأردن): منصة مختصة بالسفر لخلق تجارب استثنائية من خلال تقديم خدمات متنوعة وتجارب مختلفة.
20- زي- هيلث بليس - - (السعودية): تزود العيادات بحلول رقمية لتلبية المتطلبات الرقمية لتحقيق رؤية 2030.
وستتم انطلاقة برنامج "مسرعة مسك" في منتصف شهر سبتمبر الحالي حيث تبدأ الشركات الناشئة المشاركة بعدة جلسات تدريبية وورش عمل لانطلاق مسيرتهم في البرنامج الممتدة على نحو ثلاثة أشهر.