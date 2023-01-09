"المساحة الجيولوجية": رصد هزة أرضية في البحر الأحمر تبعد 152 كم جنوب غرب جازان

قال طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجّلت هزة أرضية في البحر الأحمر مساء الاثنين الموافق 9/ 1/ 2023 الساعة الـ8:30، وكانت تبعد 152 كم جنوب غرب جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر، وعمق 215 كم.
وأوضح أن سبب الهزة يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة العربية؛ ما تتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود مسببة نشاطًا زلزاليًّا.
وأضاف "أبا الخيل" بأن تلك الهزة الأرضية بعيدة للغاية عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة، ولم تسبب -ولله الحمد- أي تأثير.