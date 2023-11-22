أمطار وبرد.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.