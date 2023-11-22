أمطار وبرد.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف، أنه من غير المستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وتابع المركز أن ينبع سجلت أعلى حرارة بـ 34 مئوية، وأقل درجة حرارة 9 مئوية في طريف والسودة، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالأحساء والباحة والخرج والدوادمي والسودة.