المملكة تحافظ على صدارة دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة

وأضاف: "بتوجيه وحرص معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل الجهود في تطوير الإمكانات وتهيئة الأرض الخصبة لإنتاج الخيل العربية الأصيلة ونتطلع في المستقبل بإذن الله بتضافر الجهود مع ملاك ومربي الخيل العربية أن تكون المملكة من الدول المصدرة لأجود أنواع الخيل في العالم بالتوازي مع العدد الكبير المنتج فيها، كما أننا نسعى دائمًا في إقامة المناسبات الكبرى للخيل العربية وتقام تحت إشراف المركز عدد كبير من البطولات الدولية التي تشهد إقبالاً كبيرًا من ملاك الخيل السعوديين والدوليين.