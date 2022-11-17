رغم اللجان العاجلة والتحقيق.. مازال "بنج الأسنان" غائبًا في المراكز الصحية بالمدينة المنورة

ففي 13 أكتوبر الشهر الماضي تلقت "سبق" عدة شكاوى من المواطنين تفيد بأن عيادات الأسنان تعتذر لهم بسبب عدم وجود بنج في عيادة الأسنان، ونقلت "سبق" الشكاوى في حينها لمسؤولي التجمع الصحي والذين كانوا يديرون الشؤون الصحية قبل عدة سنوات ويعلمون بمعاناة المواطنين الصغيرة والكبيرة، إلا أنها لم تجد تجاوبًا منهم عدا المتحدث الرسمي الذي أكد أن "تجمع المدينة الصحي" شكّل لجنة عاجلة للتحقيق والتدقيق في شكاوى عددٍ من المواطنين عن عدم توفر بنج للأسنان في أحد المراكز الصحية، وسط تفاؤل كبير بعد "التصريح المخدر"، إلا أن معاناتهم ما زالت مستمرة، وتعذرت الخدمة في مراكز صحية أخرى.