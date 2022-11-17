رغم اللجان العاجلة والتحقيق.. مازال "بنج الأسنان" غائبًا في المراكز الصحية بالمدينة المنورة

في الوقت الذي أعلن فيه التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة عن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في شكاوى عددٍ من المواطنين عن عدم توفر بنج للأسنان بأحد المراكز الصحية، عقب تلقي "سبق" لتلك الشكاوى ونقلها للتجمع الصحي في 13 أكتوبر الشهر الماضي؛ ما زالت معاناة المواطنين في المركز مستمرة، كما اعتذرت بعض المراكز الصحية عن عدم استقبال المواطنين بسبب عدم توفر البنج، فضلاً عن صمت مسؤولي التجمع الصحي أمام وسائل الإعلام بهدف الانشغال والاجتماعات، ويبقى المتحدث الرسمي ينقل ما يصل إليه من المسؤولين بكل شفافية.
ففي 13 أكتوبر الشهر الماضي تلقت "سبق" عدة شكاوى من المواطنين تفيد بأن عيادات الأسنان تعتذر لهم بسبب عدم وجود بنج في عيادة الأسنان، ونقلت "سبق" الشكاوى في حينها لمسؤولي التجمع الصحي والذين كانوا يديرون الشؤون الصحية قبل عدة سنوات ويعلمون بمعاناة المواطنين الصغيرة والكبيرة، إلا أنها لم تجد تجاوبًا منهم عدا المتحدث الرسمي الذي أكد أن "تجمع المدينة الصحي" شكّل لجنة عاجلة للتحقيق والتدقيق في شكاوى عددٍ من المواطنين عن عدم توفر بنج للأسنان في أحد المراكز الصحية، وسط تفاؤل كبير بعد "التصريح المخدر"، إلا أن معاناتهم ما زالت مستمرة، وتعذرت الخدمة في مراكز صحية أخرى.
وبعد استقصاء "سبق" عن عيادات الأسنان بالمراكز الصحية، تبيّن أنها تتبع إداريًا فقط المراكز الصحية، إذ إنها تتبع إدارة مستقلة، وذكرت مصادر أن البنج غير متوفر في تلك العيادات منذ عدة أسابيع، الأمر الذي يعكس ما صرح به التجمع الصحي بالمدينة المنورة عندما أوضح أن المادة المذكورة متوفرة في جميع عيادات الأسنان بالمدينة المنورة.
وعقب التساؤلات حول بيان التجمع الصحي الذي أكد في تصريحه السابق أن هذا خطأ فردي ويجب محاسبته، ولكن بعدما استمرت الشكاوى حول عدم توفير البنج في مراكز عدة، يبقى السؤال قائمًا: هل يعد هذا خطأً فرديًا؟!