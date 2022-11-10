واعد المتعة على شواطئ العروس.."الكرفانات المتنقلة".. إجازة بنكهة فريدة

وأضحت "الكرفانات" البيت المتنقل السريع والمكان الأنسب الذي يفضّله العديد من زوار الواجهة البحرية، بعد أن طرأت عليها تحديثات وتغييرات في الشكل والجوهر والمضمون، جعلت منها فكرة جديدة للتخييم؛ لما توفره من سهولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر مع توفير كامل المتطلبات، بجانب توفير كل سبل الراحة والمعيشة داخل الكرفان.