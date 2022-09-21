محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز.. هنا أكبر محطة قطارات على مستوى العالم

وتولّـت الهيئـة العامـة للطيـران المدنـي مسـؤولية إنشـاء محطـة قطـار الحرميـن بالمطـار ضمـن المشـروع الجديـد لمطـار الملـك عبدالعزيز الدولي، وبذلك أصبح المطار الوحيد المرتبط بسكة حديد في الشرق الأوسط، كما تقف المحطة كأكبر محطة مسافرين للقطارات على مستوى العالم، من خلال اسـتيعابها 6 قطـارات فـي وقـت واحـد، كمـا تحتـوي علـى منصـة للقطـارات بطـول 519 متـرًا، فيما تبلـغ مسـاحة المناطـق الاسـتثمارية فيهـا 2543 م2، في حين تُسـيّر كل 10 دقائـق رحلة فـي أوقـات الـذروة بفضـل وجـود 6 أرصفـة يبلـغ طـول الرصيـف الواحـد منهـا 519 متراً، بالإضافة إلى القدرة علـى اسـتيعاب قطاريـن مزدوجيـن بسـعة 832 راكبـاً لـكل رحلـة مزدوجـة.