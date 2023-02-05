"المطيري" يُطمئِن المواطنين والمقيمين: مسحوق الحشرات غير مسموح بدخوله السعودية

طمأن مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، المواطنين والمقيمين بأن المنتجات الغذائية التي تحتوي على "مسحوق الحشرات" غير مسموح لها بدخول السعودية، وقال: وكذلك لن نسمح بدخول بدائل اللحوم إلا من المصادر النباتية "الحلال"، والمطابقة للمواصفات.
وشرح "المطيري" لبرنامج يا هلا للرصد أسباب لجوء الاتحاد الأوروبي لاستخدام "مسحوق الحشرات" في بعض المنتجات الغذائية بسبب وجود نسبة عالية من البروتين؛ إذ إن من 35 % إلى 60% من وزن الحشرات "بروتين"، وعندهم فائدة اقتصادية باستخدام الأعلاف أقل من 6 أضعاف، واستخدام الحشرات تعزيزًا للبيئة.
وعن كيفية معرفة أن المنتج الغذائي يحتوي على "مسحوق الحشرات" قال المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء: "ليس معنى وجود شعار ملائم للبيئة على المنتج الغذائي أنه مستخلص من الحشرات. نحن نتابع أي رصد من مواقع التواصل الاجتماعي في البطاقة الغذائية للمنتجات، كما نتأكد من مطابقة أي منتج غذائي للشريعة الإسلامية. وحتى الآن لم يأتِ إلينا طلب لاستخدام (مسحوق الحشرات) في المنتجات الغذائية".