"المطيري" يُطمئِن المواطنين والمقيمين: مسحوق الحشرات غير مسموح بدخوله السعودية

وعن كيفية معرفة أن المنتج الغذائي يحتوي على "مسحوق الحشرات" قال المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء: "ليس معنى وجود شعار ملائم للبيئة على المنتج الغذائي أنه مستخلص من الحشرات. نحن نتابع أي رصد من مواقع التواصل الاجتماعي في البطاقة الغذائية للمنتجات، كما نتأكد من مطابقة أي منتج غذائي للشريعة الإسلامية. وحتى الآن لم يأتِ إلينا طلب لاستخدام (مسحوق الحشرات) في المنتجات الغذائية".