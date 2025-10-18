المرور يدعو قائدي الدراجات الهوائية للالتزام بإرشادات السلامة على الطرق

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن على قائدي الدراجات ارتداء الخوذة أثناء القيادة، والحرص على وجود عواكس على الملابس والدراجة لزيادة وضوح الرؤية، مع تجنب السير في الطريق المخصص لحركة المركبات. كما شدد على ضرورة القيادة بيدين ثابتتين، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء السير، إلى جانب تركيب أنوار أمامية وخلفية للدراجة لضمان رؤية أوضح في جميع الظروف الجوية.