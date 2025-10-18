المرور يدعو قائدي الدراجات الهوائية للالتزام بإرشادات السلامة على الطرق

دعا المرور السعودي قائدي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية أثناء القيادة على الطرق العامة، مؤكدًا أهمية اتباع التعليمات التي تسهم في الحفاظ على سلامة قائدي الدراجات ومستخدمي الطريق على حد سواء.
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن على قائدي الدراجات ارتداء الخوذة أثناء القيادة، والحرص على وجود عواكس على الملابس والدراجة لزيادة وضوح الرؤية، مع تجنب السير في الطريق المخصص لحركة المركبات. كما شدد على ضرورة القيادة بيدين ثابتتين، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء السير، إلى جانب تركيب أنوار أمامية وخلفية للدراجة لضمان رؤية أوضح في جميع الظروف الجوية.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بتلك الإرشادات يعكس الوعي المروري ويسهم في تقليل الحوادث، مشيرة إلى أن الدراجة الهوائية تُعد وسيلة تنقل آمنة وصديقة للبيئة عند استخدامها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.