"البيئة": الإنتاج المحلي من المانجو يتجاوز 88.6 ألف طن سنويًّا

وأضافت الوزارة بأن موسم إنتاج المانجو يمتد من شهر إبريل إلى شهر أغسطس. وتنتج السعودية خلال هذه الفترة أكثر من عشرين صنفًا من أنواع المانجو المختلفة، منها: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي وبريبو.