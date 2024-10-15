الاتحاد الدولي للاتصالات يُشيد بجهود المملكة لتنظيمات الاقتصاد الدائري الرقمي

يُذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كانت قد أطلقت مبادرة "دور جهازك" التي كانت أول مبادرة وطنية تُعنى بتدوير الأجهزة الإلكترونية، وأدت لجمع أكثر من 100 ألف جهاز، وقادت لتدوير أكثر من 240 طنًّا من الأجهزة الإلكترونية، كما دعمت أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها؛ الأمر الذي ساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسهم في خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0.03C.