مجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في بيشاور بباكستان

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجير الإرهابي الانتحاري، الذي استهدف مسجداً في بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدَّىٰ إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء إثر التفجير.