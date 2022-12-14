مستشفى الولادة ببريدة يُجري جراحة دقيقة لطفلة عمرها عامان

وذكر أنه عند العمل الجراحي الذي استغرق ساعتين، تَبين وجود قرحة نازفة على الجدار الخلفي للمعدة؛ فتم استئصالها مع خياطة جدار المعدة، وتَحسنت حالة الطفلة بشكل ملحوظ بعد إجراء العملية وخروجها من المستشفى دون متاعب صحية.