مستشفى الولادة ببريدة يُجري جراحة دقيقة لطفلة عمرها عامان

أجرى أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، عملية جراحية دقيقة ونوعية لطفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تعاني من تقيؤات دموية منذ عدة أشهر.
وقال تجمع القصيم الصحي: الطفلة جرى تحويلها من قِبَل الطبيب المختص في عيادة الجهاز الهضمي بالمستشفى، إلى قسم العمليات، بعد إجراء تنظير للمعدة، أظهَرَ وجود حالة نزيف لديها، وضرورة إجراء تدخل جراحي عاجل لها لإيقاف النزيف.
وذكر أنه عند العمل الجراحي الذي استغرق ساعتين، تَبين وجود قرحة نازفة على الجدار الخلفي للمعدة؛ فتم استئصالها مع خياطة جدار المعدة، وتَحسنت حالة الطفلة بشكل ملحوظ بعد إجراء العملية وخروجها من المستشفى دون متاعب صحية.
وأفاد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بأن عدد العمليات الجراحية التي أجراها حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م، بلغت 5173 عملية جراحية، منها 1132 عملية جراحية للأطفال؛ في حين كانت عمليات النساء والولادة 4041 عملية.