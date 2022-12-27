"سليمان الحبيب" يحصل على ترخيص استخدام الأشعة المتنقلة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كأول مستشفى بالمملكة

واستطرد د.العسيري: خدمة الأشعة خارج المستشفى من خلال فريق الاستجابة السريعة RRT تُلائم كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون مغادرة السرير، وتصعّب عليهم الحركة، أو يعانون من ضعف المناعة؛ حيث تقلل من خطر الإصابة بالعدوى، موضحًا أن الخدمة تساعد في تشخيص عدة أمراض؛ أبرزها: التهابات الرئة وأمراض الصدر المختلفة، إضافة إلى الكسور والخلوع بسبب الإصابات، والتعرف على الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء، واكتشاف الأشياء المبلوعة عن طريق الخطأ كالمعادن وغيرها، وأيضًا تُمَكن هذه الخدمة من تقديم العلاج المناسب من خلال فريق الطب الميداني في المناسبات والفعاليات التي تغطيها المجموعة كراعٍ طبي للوصول لأفضل معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية المقدمة، وكشَف عن ربط الخدمة بنظام الأشعة بالمجموعة وبملف المريض للرجوع لها وإصدار التقارير الطبية.