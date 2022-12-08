ستعيد ترتيب التحالفات وهيكلة الاقتصاد العالمي.. "الساعد": العلاقات السعودية- الصينية بدأت بلقاء عابر في حديقة!

ويمضي "الساعد" راصدًا جهود الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- والأمير بندر بن سلطان، ويقول: "قامت استراتيجية (الفهد) للحصول على أسلحة نوعية، على الطلب أولًا وثانيًا من الأمريكيين، مع عدم إحراجهم أو تكبيد الإدارة الصديقة خسارة تصويت الكونغرس، وفي الوقت نفسه إبلاغهم بطريقة مهذبة عن حق بلاده في التسلح من أي مكان في العالم.. خلال زيارة الملك فهد لواشنطن فبراير 1985، وخلال لقائه بالرئيس الأمريكي ريغان استطاع أن يمرر طلب الأسلحة ويثبته في محاضر الجلسة، قائلًا: "يا فخامة الرئيس أريد أن أبحث معك موضوع تسليح المملكة، أنتم تعرفون ما يحدث بين العراق وإيران ومنابع البترول قريبة من تلك المنطقة، ونرغب بأن يكون تسليحنا الاستراتيجي من عندكم وهو يعتمد على شيئين: صواريخ بيرشينغ وطائرات الـ إف 15 E، أو أحدهما. قال ريغان: أنا أؤيدك، لكن يجب أن أكون صريحًا معك، الكونغرس لن يوافق، وإذا أردت سأجرب. قال الملك: لا، لا نرضى أن تخسر أمام الكونغرس بسببنا".. أكمل الملك فهد قائلًا لريغان: "ألا تتفق معي أن من حق أي دولة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها؟"، فرد ريغان بالإيجاب".