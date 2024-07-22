العراقة والعصرية.. "محمد الحبيب العقارية" تدشن "إيال الفرسان" بضاحية الفرسان في الرياض

ويقع مشروع "إيال الفرسان" الذي تُطَوره شركة محمد الحبيب العقارية في ضاحية الفرسان أحد الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لبناء ضاحية حيوية تجمع بين عراقة التصميم وعصرية البناء، وترتقي بأعلى معايير جودة الحياة بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات؛ لتلبي تطلعات العملاء، وتعزز زيادة المعروض العقاري في مدينة الرياض، وتسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.