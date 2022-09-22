بالصور.. "سبق" ترصد مشاركة المعتمرين في الاحتفاء باليوم الوطني 92

وتفصيلاً، رصدت "سبق" مساء أمس مشاركة عدد كبير من المعتمرين من مختلف الجنسيات، للشعب السعودي في الاحتفال باليوم الوطني وسط دعواتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يوليانه لزوار بيت الله الحرام من اهتمام ورعاية وممتدحين تلك الخدمات المقدمة.