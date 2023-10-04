منتشرة بين أولادنا جميعًا.. "الأغا" يحذر من 3 كوارث تهدد صحة أطفالنا

ويمضي "الأغا" قائلًا: "أما قصة الطفل الثاني فهي إدمانه على تناول المشروبات الغازية بشكل مفرط جدًا يوميًا، لدرجة أنه لا يستطيع الاستغناء عنها، وقد تكون هذه المشكلة شائعة ومنتشرة في معظم البيوت وعند العديد من الأطفال، وما يجهله هؤلاء الأبناء أن هناك أضرارًا عديدة مترتبة على هذه المشروبات؛ ومنها ضعف العظام؛ بسبب الفوسفور الموجود في الصودا، والذي يستنزف الكالسيوم في العظام، كما يؤثر الكافيين على التوازن الطبيعي للكيمياء في دماغ الأطفال، ويسبب اختلال النوم والأرق الليلي، كما يؤثر استهلاك الأطفال المستمر للمشروبات الغازية على الأسنان وصحتها ويزيد التسوس، إذ تتغذى البكتيريا على السكر مكونةً طبقة من الترسبات وحدوث التجاويف، كما ربطت بعض الدراسات بين سمنة الأطفال وبين استهلاك المشروبات الغازية".