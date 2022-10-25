"الزعاق": هذه المناطق التي يمكن مشاهدة الكسوف الجزئي فيها اليوم

وأشار الزعاق؛ إلى أن حوادث الخسوفات والكسوفات أمور كونية معتادة وطبيعية وتحدث في كل عام على مستوى الكرة الأرضية، أغلبها كسوفات جزئية وأندرها الكسوفات الكاملة، لافتاً إلى أن المملكة ودول الخليج لم تشاهد كسوفاً كاملاً منذ 73 عاماً، فآخر كسوف كامل تمّت مشاهدته كان عام 1952، وكان في شمال السودان والمدينة المنوّرة والقصيم والكويت والعراق، حينذاك أظلمت الدنيا والنجوم ظهرت "في عز الظهر"، وقد سُمي هذا العام بعام الظلمة، وخلال الـ 12 عاماً ستتم مشاهدة كسوفيْن كامليْن على هذه المناطق في عامَي 2027 و2034 وستظلم الدنيا وتكون السماء قاتمة.