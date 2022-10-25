"الزعاق": هذه المناطق التي يمكن مشاهدة الكسوف الجزئي فيها اليوم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الثلاثاء سيشهد كسوفاً جزئياً للشمس، وستتم مشاهدته في أوروبا وروسيا وغرب آسيا وشمال إفريقيا.
وأضاف الزعاق؛ أن الجزء المنكسف من قرص الشمس سيراوح بين 10% على القرن الإفريقي و86% على روسيا.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن أعلى نسبة في الدول العربية ستكون في العراق بنسبة 46%، وفي الجزائر 27%، أما في الدول الخليجية فتراوح بين 33 و35% تقريباً، وسيبدأ الكسوف الساعة الواحدة والنصف ظهراً وقمته 2:42 دقيقة، وسينتهي في الساعة 3.47 دقيقة أي أنه يستمر لمدة ساعتين وثلث تقريباً.
وأكمل، أبكر منطقة بالمملكة تشاهد الكسوف ستكون سكاكا والجوف، ويبدأ 1:8 (ظ)، وآخر منطقة ينتهي فيها عرعر الساعة 3:47 (م)، وأعلى نسبة كسوف على عرعر 40 %، وأقل نسبة على جازان ونجران 16%.
وأشار الزعاق؛ إلى أن حوادث الخسوفات والكسوفات أمور كونية معتادة وطبيعية وتحدث في كل عام على مستوى الكرة الأرضية، أغلبها كسوفات جزئية وأندرها الكسوفات الكاملة، لافتاً إلى أن المملكة ودول الخليج لم تشاهد كسوفاً كاملاً منذ 73 عاماً، فآخر كسوف كامل تمّت مشاهدته كان عام 1952، وكان في شمال السودان والمدينة المنوّرة والقصيم والكويت والعراق، حينذاك أظلمت الدنيا والنجوم ظهرت "في عز الظهر"، وقد سُمي هذا العام بعام الظلمة، وخلال الـ 12 عاماً ستتم مشاهدة كسوفيْن كامليْن على هذه المناطق في عامَي 2027 و2034 وستظلم الدنيا وتكون السماء قاتمة.