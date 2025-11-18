زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة: تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكريس دور سعودي محوري في استقرار المنطقة

وقد ثمّنت المملكة الإعلان الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، لما تضمنته من خطوات عملية تستهدف إنهاء المعاناة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وضمان وصول المساعدات دون قيود، إلى جانب رفض ضمّ الضفة الغربية. وأكدت المملكة دعمها الكامل لهذه المبادرة واستعدادها للإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يعكس الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني.