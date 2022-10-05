بمشاركة دولية واسعة ".. اختتام فعاليات مؤتمر التقييم الدولي في نسخته الـ12

اختتمت فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر التقييم الدولي مساء اليوم الأربعاء، والذي تستضيفه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، بالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي، في العاصمة الرياض، بمشاركة دولية واسعة، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، تحت رعاية وزير المالية.