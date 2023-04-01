ساعة وشريكة وألم.. قصة شاب لم يرَ صورة شقيقه إلا بلوحة الشهداء بعد 40 عاماً

"كنتُ أنتظره بشوق كبير لأخبره بنجاحي بتفوق في الصف الثاني الابتدائي، بعد أن وعدني بهدية عبارة عن ساعة، وانتظرته سنوات كي يعود إلى منزلنا ولكن.. "بهذه العبارات المؤلمة روى الشاب الحميدي بن عيسى العتيبي؛ لحظة رؤية صورة أخيه الشهيد (راشد عيسى العتيبي)؛ لأول مرة بعد 40 سنة منذ استشهاده، في لوحة الشهداء التي نشرتها إدارة الدفاع المدني تمجيداً لدور الأبطال.