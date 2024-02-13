"خالد بن سعود" يشيد بالجهود التي تقدمها جامعة تبوك لخدمة أبناء المنطقة وبناتها

والتقى سموه خلال الزيارة بأعضاء مجلس الجامعة، حيث اطلع سموه على الخطة الإستراتيجية الثالثة، والبرامج الدراسية والنوعية التي تقدمها الجامعة، كما استمع سموّه لشرح موجز من الأعضاء عن المشاريع الأكاديمية والمستقبلية التي تستهدفها الجامعة، كما زار سموّه عدداً من منشآت الجامعة التعليمية والبحثية والابتكارية والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأعرب سموه عن سروره وسعادته بما شاهده في هذا الصرح الشامخ، مؤكداً أن التعليم ركيزة أساسية في عملية تنمية المجتمعات وتحقيق التطلعات، وشريك هام في خدمة الإنسان والمكان، منوهاً سموه بما تشهده المملكة من نهضة ونماء في شتى المجالات، لاسيما ما حظيت به المنطقة من مشاريع رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في مشروعات نيوم وآمالا والبحر الأحمر، التي تفاعلت جامعة تبوك معها وانعكست بالإيجاب على مخرجاتها.

فيما توجه رئيس الجامعة، لأمير منطقة تبوك و نائبه بالشكر على دعمهما لبرامج ومشاريع الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة حققت قفزات نوعية متسارعة ومنجزات متعددة في وقت زمني قصير، متمنياً أن تحقق الجامعة تطلعات القيادة لخدمة الطلاب والطالبات لتخريج جيل جديد يخدم دينه ووطنه وولاة أمره.