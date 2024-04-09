أمير القصيم ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

كما رفع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن ينعم على مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.