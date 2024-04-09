أمير القصيم ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال: "أرفع لكم، باسمي واسم أهالي منطقة القصيم، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمة العربية والإسلامية.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أمير منطقة القصيم : "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة القصيم؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.
كما رفع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن ينعم على مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربًا لسموه عن أصدق المشاعر والتهاني بعيد الفطر السعيد، وسائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سموه بالخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار.