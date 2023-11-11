رئيس جمهورية جزر القمر يدعو المجتمع الدولي لوقف مذابح الاحتلال في غزة

وقال في كلمته خلال أعمال القمة: إن سكان قطاع غزة يعيشون في عدد قليل من الكيلومترات، وسط هذه الوحشية وفي هذه الظروف القاسية، والغالبية العظمى منهم أطفال ونساء، والكثير منهم تحت الأنقاض، وهناك إزالة للبيوت والمناطق السكنية.