بأكثر من 3.5 ملايين مشاهدة.. اختتام حملة "عندك هواية.. عندك سالفة"

وقد أثرى الحملة تفاعل ومشاركة رئيس لجنة برنامج جودة الحياة أحمد بن عقيل الخطيب، الذي أكد على أهمية ممارسة الهوايات وتأثيرها الإيجابي على جودة حياة الأفراد وتعزيز التواصل والترابط في المجتمع المتبادل، كذلك تفاعل المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، من خلال الكشف عن هواياته الشخصية وتشجيع الجمهور على الانضمام إلى الحملة ومشاركة هواياتهم، وتأكيد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، أن الهوايات جزء مهم من الحياة ودعوته للشباب بالانضمام للحملة لاكتشاف هواياتهم.