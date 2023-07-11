مدير "بيئة مكة" يناقش استعدادات إدارته لموسم الحج العام المقبل

ناقش مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، في مقرّ الإدارة اليوم؛ نتائجَ أعمال موسم الحج، وأبرز التحدّيات والملاحظات ومقترحات التطوير للموسم المقبل، بالإضافة إلى الدروس المستفادة، والاستعداد والتحضير لموسم حج العام المقبل مع أعضاء لجنة الحج التنفيذية المشاركين في موسم حج هذا العام.