مدير "بيئة مكة" يناقش استعدادات إدارته لموسم الحج العام المقبل
ناقش مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، في مقرّ الإدارة اليوم؛ نتائجَ أعمال موسم الحج، وأبرز التحدّيات والملاحظات ومقترحات التطوير للموسم المقبل، بالإضافة إلى الدروس المستفادة، والاستعداد والتحضير لموسم حج العام المقبل مع أعضاء لجنة الحج التنفيذية المشاركين في موسم حج هذا العام.
وقال "الخليف": إن ما تحقّق من نجاح في موسم حج هذا العام 1444هـ أتى بفضل الله عز وجل ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة.
وهنّأ "الخليف" جميع الجهات المشاركة ذات العلاقة بموسم الحج، والموظفين المشاركين؛ على نجاح الخطة التشغيلية لهذا الموسم، والبدء بعمل خطة عمل لموسم الحج القادم.
وأضاف: أن التخطيط المسبق والتعاون وتكامل الجهود والتنسيق، أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لخدمة ما يقارب مليونَي حاج، مشيدًا بنجاح الخطط التشغيلية لموسم حج 1444هـ، التي تأتي امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.
وقدّم الخليف شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على دعمهما اللامحدود، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يُقدم لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإلى سكان منطقة مكة المكرمة.
كما شهد الاجتماع الذي شارك فيه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية؛ مناقشة ما جرى رصده خلال موسم حج العام الحالي من إيجابيات، والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات والتحديات؛ بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل.
وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات والرفع بها للوزارة.
من جهته أكّد مديرُ عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي؛ أهميةَ شراكتها مع جميع الجهات لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل، وبما يضمن رفع الكفاءة والفاعلية في جميع ما تقدّمه من خدمات، إضافة إلى تحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، واستمرار التطوير بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.