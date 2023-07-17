محافظ جدة يدشن ضاحية "سدايم" السكنية نيابة عن نائب "أمير مكة"

من جانب آخر، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان يزيد بن إبراهيم النفيسة أن ضاحية "سدايم" تقدم مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة بالقرب من شاطئ البحر.