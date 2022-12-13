"أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس الإثنين.
وشملت جهود الرئاسة، توزيع 362 عربة عادية للمحتاجين و2189 عربة كهربائية للطواف والسعي وتوفير 1203 خدمات دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 700 مستفيد، ومكتبة الحرم المكي الشريف 223، وتم توفير 16300 سجادة، 500 لتر للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29900 لتر لتعقيم الأسطح، و2650 لترا معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه تم تقديم 1550 كتيباً ومطوية و2371 خدمة تطويف، فيما استفاد 18500 شخص من التوعية الرقمية، و62193 شخصاً من التوعية الميدانية.