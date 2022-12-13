"أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 700 مستفيد، ومكتبة الحرم المكي الشريف 223، وتم توفير 16300 سجادة، 500 لتر للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29900 لتر لتعقيم الأسطح، و2650 لترا معقمات الأيدي.