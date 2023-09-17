اهتمامنا بالآثار نشأ مع المؤسس.. "الربيش": "قمة العلا" منصة عالمية للتراث والآثار وانتظروا أرباح المشاريع السياحية

ويؤكد "الربيش" على قدم اهتمام قيادة المملكة بهذا التراث، ويقول: "في وقت مبكر من تأسيس المملكة عام 1932، أدرك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- أهمية المحافظة على تراث البلاد، وحمايته من أخطار التشويه والاندثار، لذلك سارع -رحمه الله- بتكثيف الجهود للحفاظ على التقاليد والثقافة العربية، وعلى النهج نفسه، سار أبناؤه الملوك، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030 التي بلورت آليات الحفاظ على التراث السعودي واستثماره بشكل علمي جاد".