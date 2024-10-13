أعطال متكررة ونقص الوقود يعطلان النقل المدرسي للبنات في قنا عسير.. وأولياء الأمور يطالبون بحلول عاجلة

ولية الأمر فضة الزهيري أكدت لـ"سبق" أن النقل المدرسي أصبح وسيلة ضرورية لاستمرار المسيرة التعليمية، لكن المعاناة مع الأعطال المتكررة ونقص الوقود مستمرة منذ سنوات، مما يحول دون استفادة الطالبات من هذه الخدمة. وأضافت أن بعض الحافلات تفتقر إلى التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر على صحة الطالبات. كما أشارت إلى أن إحدى الحافلات توقفت عن العمل بعد سقوط بابها، مما يثير تساؤلات حول سلامة هذه الوسائل وتأثيرها على نجاح العملية التعليمية.