عبر مبادرة "نسك".. "الموارد البشرية" تودع "ضيوف الرحمن" بالهدايا التذكارية

ودّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في مركز التنمية بوادي فاطمة بمحافظة الجموم- ضيوف الرحمن من خلال مبادرة نسك التي أطلقتها الوزارة هذا العام لاستقبال وتوديع الحجاج.
وتم توديع ضيوف الرحمن بمركز تفويج الحجاج بطريق "المدينة- الجموم" بإشراف مباشر من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي وبحضور محافظ الجموم المكلف فهد الفهيد، ومدير مركز التنمية الاجتماعية فايز العتيبي، ومديري الإدارات والجهات المشاركة من خلال تقديم الهدايا التذكارية لهم والدعوات الصادقة بأن يكون حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.