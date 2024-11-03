القيادة تهنئ رئيس ميكرونيزيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس سيمينا، عبّر فيها عن تهانيه وتمنياته لفخامته بالصحة والسعادة، ولشعب وحكومة ميكرونيزيا مزيدًا من التقدم والازدهار.