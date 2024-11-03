القيادة تهنئ رئيس ميكرونيزيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس سيمينا بموفور الصحة والسعادة، متمنيًا لحكومة وشعب ميكرونيزيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس سيمينا، عبّر فيها عن تهانيه وتمنياته لفخامته بالصحة والسعادة، ولشعب وحكومة ميكرونيزيا مزيدًا من التقدم والازدهار.