أدوية من مخلفات التمور.. مشاركة فاعلة لجامعة القصيم في "الاختراعات الدولي" بجنيف

تشارك جامعة القصيم في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، من خلال معرض يبرز منظومة الابتكار مع عددٍ من الاختراعات والابتكارات بالجامعة، لمدة 5 أيام بدأت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 1000 اختراع من أكثر من 40 دولة حول العالم.
من جانبه، أكّد المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالله المحيميد؛ أن الجامعة تشارك في هذا المعرض بعددٍ من الاختراعات والابتكارات، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم في تعزيز الحضور الدولي للجامعات السعودية تحقيقاً للمستهدفات الوطنية، حيث تهدف مشاركة الجامعة إلى إبراز دورها في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك استعراض عددٍ من الاختراعات والابتكارات التي تنافس في تحقيق مراكز متقدمة دولياً.
وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والأغذية بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن باني الحربي؛ أن فريق الجامعة يشارك ببراءة اختراع تمّ تسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي عبارة عن نظام وطريقة لتحلية المياه المالحة باستخدام نبات ملحي، مشيراً إلى أن هذا الاختراع يتمحور حول عملية إدخال الماء ووضع النبات في نظام مغلق يسمح بعملية تجميع الماء من النبات بعد عملية النتح، حيث إن هذا النبات لديه القدرة على العيش فوق المياه المالحة والقيام بعملية النتح لكمية كبيرة من المياه، حيث تم استغلال هاتين النقطتين في وضعه بطريقة تسمح بعملية التبادل الغازي، ومن ثم نتح الماء النقي من الأملاح وعندها يتم تجميعه والحصول على مياه خالية من الأملاح.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الدكتور فهد المندرج: "نشارك في هذا المعرض ببراءة الاختراع التي حصلنا عليها التي نجحنا خلالها في استخلاص مواد من مخلفات التمور واستخدامها في التصنيع الدوائي، بطريقة مبتكرة وبدرجة نقاوة عالية ومواصفات جيدة سمحت باستخدامها في التصنيع الدوائي، وتم تسجيل هذه البراءة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن طريق الجامعة".