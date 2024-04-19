أدوية من مخلفات التمور.. مشاركة فاعلة لجامعة القصيم في "الاختراعات الدولي" بجنيف

وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والأغذية بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن باني الحربي؛ أن فريق الجامعة يشارك ببراءة اختراع تمّ تسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي عبارة عن نظام وطريقة لتحلية المياه المالحة باستخدام نبات ملحي، مشيراً إلى أن هذا الاختراع يتمحور حول عملية إدخال الماء ووضع النبات في نظام مغلق يسمح بعملية تجميع الماء من النبات بعد عملية النتح، حيث إن هذا النبات لديه القدرة على العيش فوق المياه المالحة والقيام بعملية النتح لكمية كبيرة من المياه، حيث تم استغلال هاتين النقطتين في وضعه بطريقة تسمح بعملية التبادل الغازي، ومن ثم نتح الماء النقي من الأملاح وعندها يتم تجميعه والحصول على مياه خالية من الأملاح.